ВОЙНА В Украине Великобритания подтвердила готовность разместить свои войска на территории Украины

2025-02-25 08:25

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что готов содействовать миру в Украине, разместив британские войска на ее территории. Об этом он сказал на пленарном заседании форума Поддержи Украину, передает ЕП.

По словам Стармера, ради продолжительного мира Украина должна иметь место за столом переговоров, а также отметил необходимость сильных гарантий безопасности.

"Великобритания готова и хочет поддержать это войсками на местах - вместе с другими европейцами и при наличии надлежащих условий", - отметил он.

Стармер добавил, что поддержка со стороны США будет жизненно важной, чтобы сдержать Россию от нового вторжения через несколько лет.

"россия не имеет всех козырей в этой войне. Потому что у украинцев есть мужество защищать свою страну. Потому что экономика россии в беде. И потому что они потеряли лучшие свои сухопутные войска и Черноморский флот в этом бессмысленном вторжении. Поэтому мы должны еще больше усилить давление, чтобы обеспечить длительный мир, а не только паузу в боевых действиях".

Он также отметил, что Британия усилит военную поддержку Украины в этом году до 4,5 млрд. фунтов стерлингов.