Політика Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку через низький рівень підтримки

2026-06-23 08:23

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пішов у відставку. Про це він оголосив під час спеціального звернення на Даунінг-стріт.

"Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подам у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Я поспілкувався з його величністю королем, щоб повідомити йому про своє рішення", – сказав він.

Стармер вже звернувся до національного виконавчого комітету Лейбористської партії з проханням затвердити графік проведення виборів лідера партії. Прийом кандидатур розпочнеться 9 липня.

"У разі проведення виборів це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду до початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимуся на посаді прем’єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади", – зазначив він.

Минулого тижня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера Лейбористській партії.

Напередодні стало відомо, що Стармер оголосить про свою відставку. За інформацією ЗМІ, прем’єр дійшов висновку, що його подальше перебування на посаді більше не є можливим, оскільки він більше не має підтримки у власній партії.

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