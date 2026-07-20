Політика "Король Півночі" Енді Бернем офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії

2026-07-20 16:46

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер залишив посаду глави уряду. Перед відставкою він попрощався зі співробітниками біля урядової резиденції на Даунінг-стріт і вирушив до Букінгемського палацу, щоб офіційно попросити короля Чарльза III прийняти його відставку. Про це інформує SkyNews.

Після цього британський монарх має доручити формування нового уряду лідеру Лейбористської партії Енді Бернему.

У своєму останньому зверненні на посаді прем’єр-міністра Стармер заявив, що повністю підтримує Бернема. Він також наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну у протистоянні російському вторгненню.

"Ми живемо у світі, де наші вороги не зупиняться ні перед чим, щоб розділити нас через наші цінності", - зазначив Стармер.

Після того, як король Чарльз офіційно прийняв відставку Кіра Стармера, Бернем прибув до Букінгемського палацу та отримав від монарха доручення сформувати новий уряд.

Бернем прийняв прохання короля, повідомили у Букінгемському палаці.

Енді Бернем, перед тим був мером Великого Манчестера, заслужив прізвисько "король Півночі", cтав сьомим прем'єр-міністром Великої Британії за останнє десятиліття.