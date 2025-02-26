Политика ЕС предложил Украине собственное соглашение о ценных полезных ископаемых

2025-02-26 08:24

ЕС предложил Украине собственное соглашение об использовании "критически важных материалов". Она будет выгоднее американского предложения. Об этом заявил еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурное, сообщает американское издание Politico.

"Двадцать один из 30 критически важных материалов, в которых нуждается Европа, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства", - рассказал Сежурне.

По его словам, "дополнительная ценность, предлагаемая Европой, заключается в том, что мы никогда не будем требовать заключения взаимовыгодного соглашения".

Подробности европейского соглашения пока не известны.