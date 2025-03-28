Политика Стали известны детали нового проекта соглашения Украины и США по недрам

2025-03-28 10:27

Соединенные Штаты передали обновленный проект соглашения по недрам, который должна рассмотреть и ратифицировать Верховная Рада. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

Документ еще не является финальным и содержит много юридических деталей, которые требуют изменений.

Железняк подчеркнул, что соглашение является чрезвычайно детальным и уже не является рамочным меморандумом, как это было после скандальной встречи в Овальном кабинете. По словам депутата, документ, состоящий из 58 страниц, вызывает серьезные опасения, так как он имеет существенные недостатки, которые нужно исправить.

"Это не просто меморандум, это четкое соглашение, и оно явно не в нашу пользу", - акцентировал он.

Соглашение предполагает, что управление проектами будут осуществлять пятеро человек, трое из которых будут представителями США с полным правом вето. Оно охватывает все виды полезных ископаемых на территории Украины, включая нефть, газ и другие ресурсы, как новые, так и существующие.

Добыча может осуществляться как государственными, так и частными компаниями. Средства от добычи будут конвертироваться в валюту и выводиться за границу. Если из-за задержек со стороны Украины деньги не поступят вовремя, предусмотрены доплаты.

Вклад США уже включает помощь, предоставленную с 2022 года. Они получают роялти первыми, после Украины, - 4%.

Соглашение является бессрочным, и изменения в нем могут быть внесены только с разрешения американской стороны. США также будут иметь "права первой ночи" на новые инфраструктурные проекты в Украине и право вето на продажу ресурсов другим странам.

Особенно важным является тот факт, что в соглашении не упоминаются никакие гарантии безопасности для Украины.

"Не указано даже намека на это", - отметил Железняк, выразив надежду, что украинская сторона потребует значительных изменений в документе, иначе соглашение не получит одобрения в парламенте.

По мнению депутата, этот текст требует существенных корректировок, и только после их внесения можно будет рассматривать его для ратификации.