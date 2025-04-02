Политика Раскрылись детали нового соглашения Украины и США о полезных ископаемых

2025-04-02 09:35

Украина получила от США новый текст соглашения о полезных ископаемых и работает над подписанием "взаимоприемлемого" документа. Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве.

"Я подтверждаю, что Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны", - заявил он.

Сибига подчеркнул, что украинская сторона была готова подписать ранее разработанное рамочное соглашение, а сейчас Киев получил "предложение на развитие, и, соответственно, новый текст соглашения".

"У нас есть свое законодательство по обработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур. Подтверждаю, что мы уже начали консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций", - сообщил он.

Сибига заверил, что украинская сторона настроена на заключение документа, который бы соответствовал национальным интересам как США, так и Украины.

По его словам, Украина считает, что текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие крупного американского бизнеса, - это также вклад в безопасность инфраструктуры в Украине.

"Это всегда важно, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", - резюмировал он.