Спорт Гаель Монфіс достроково завершив кар’єру через розрив стосунків з Еліною Світоліною

2026-10-30 10:29

Французький тенісист Гаель Монфіс вирішив достроково завершити професійну кар’єру на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою Еліною Світоліною. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією видання, особисті обставини та ситуація навколо розставання зі Світоліною не дозволили Монфісу продовжувати виступи. Саме це, як зазначається, спонукало француза достроково завершити кар’єру та відмовитися від участі в домашньому Мастерсі в Парижі наприкінці жовтня.

Сезон-2026 мав стати останнім у кар’єрі 40-річного тенісиста. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив професійні виступи. Це підтвердили в Міжнародному агентстві з доброчесності в тенісі (ITIA). Відтак француз втратив право брати участь у турнірах ATP.

Спочатку Монфіс планував попрощатися з професійним тенісом на змаганнях у Ліоні та на Мастерсі в Парижі, який триватиме з 31 жовтня до 8 листопада 2026 року. Однак, за даними L’Équipe, тенісист відмовився від цих планів, аби уникнути надмірної уваги до своєї персони після розриву зі Світоліною.

Про припинення стосунків стало відомо 19 жовтня. Світоліна повідомила про це на своїй сторінці Instagram, зокрема згадавши, як російсько-українська війна вплинула на її емоційний стан і стосунки.

Як відомо, Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися у 2021 році після двох років стосунків. У жовтні 2022 року в пари народилася донька Скай.