Политика Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию

2025-03-05 14:39

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию, сообщает ЕП.

Во время выступления президент США сказал, что у него есть послание для народа Гренландии.

"Мы решительно поддерживаем ваше право определять свое будущее, и если вы решите, мы приветствуем вас в Соединенных Штатах Америки", - сказал он.

Трамп добавил, что речь идет об "очень большом куске земли" с "очень маленьким по численности населением", но "очень, очень важен для военной безопасности".

"Нам нужна Гренландия для национальной безопасности и даже для международной безопасности. Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться получить ее... Я думаю, что мы ее получим. Так или иначе мы ее получим", - заявил Трамп.

Его слова вызвали смех у американских законодателей в зале.

В своем выступлении президент США обещал "обеспечить безопасность и сделать богатыми" жителей острова.

"И вместе мы поднимем Гренландию до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше", - сказал он.