ВОЙНА В Украине В Украине создают особую сеть спецподразделений беспилотных систем для прикрытия пехоты

2025-03-08 16:45

В Вооруженных силах Украины стартовал масштабный проект "Линия дронов", предусматривающий создание сети специализированных частей, которые получат современную оснастку, необходимые ресурсы и специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Его цель - развитие лучших подразделений беспилотных систем и масштабирование их боевого опыта в Силах обороны.

Присоединиться могут как военнослужащие, так и гражданские специалисты.

По словам главы ведомства Рустема Умерова, проект предполагает создание killzone на 10-15 км, что делает продвижение врага невозможным без потерь, предоставляя пехоте воздушное сопровождение и прикрытие.

Проект уже получил 4,6 млрд грн дополнительного финансирования от Минобороны, которое будет направлено непосредственно на подразделения: закупку БпЛА, средств РЭБ, транспорта и всего необходимого для выполнения боевых задач.

Каждый новобранец будет проходить специализированную программу боевого применения военных подразделений (БЗИН), которая включает в себя тактическую подготовку, обучение работе с беспилотными комплексами и освоение методов перехвата вражеских дронов.

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