Спорт Ястремская раскрыла правду о противостоянии на Кубке Федерации

2020-02-07 17:29 90

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская высказалась о сопернице Изабелле Шиниковой, которую она обыграла на Кубке Федерации в рамках противостояния Украина - Болгария.

"Сложность была не в тактике, а в ее непредсказуемости. Потому что Шиникова, в хорошем смысле этого слова, неадекватный игрок. Она может шлепнуть по мячу и он у нее залетит. Поэтому мне все время нужно было быть очень сфокусированной. Я сама привыкла нагнетать скорость, но с ней наоборот старалась сбавлять.

Все наши розыгрыши были в 2-3 мяча и тут либо она ошибается, либо я. В первом сете я сделала два дроп-шота. Один выиграла, а после второго, почему-то, остановилась и не очень хорошо с него отыграла", - сказала Ястремская.