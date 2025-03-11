ВОЙНА В Украине Сырский заявил, что за месяц эффективность украинских беспилотников выросла на 22%

2025-03-11 12:27

По итогам февраля эффективность украинских беспилотников выросла на 22%. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам совещания по развитию беспилотных систем в Телеграмм .

"В феврале поражены и уничтожены цели противника на 22% больше по сравнению с январем. Наиболее эффективно наносят поражения по врагу наши FPV-дроны и бомберы мультироторного типа", - написал он.

Сырский отметил, что особенно ценной частью таких совещаний являются доклады командиров подразделений БПАК о применении и развитии беспилотных сил и средств. Важный опыт Мадяра, Ахиллеса, других командиров помогает улучшить работу по этому направлению во всех ВСУ.

В то же время, он признал, что россия активно перенимает украинский опыт и развивает собственные технологии, в частности дроны с оптоволоконным управлением.

"Мы не имеем права отставать от врага в технологической войне и должны укрепляться за счет собственных ресурсов", - подчеркнул Сырский.