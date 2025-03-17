Политика Иран отреагировал на масштабные прицельные удары США по хуситам в Йемене

2025-03-17 12:35

Иранцы отреагировали на масштабные удары США по хуситам в Йемене, передает Reuters.

В частности, главный командующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами заявил, что хуситы действуют независимо и принимают собственные стратегические и военные решения.

"Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они выполнят свои угрозы", - сказал он в комментарии государственным СМИ.

По информации агентства Reuters, удары США по хуситам могут продолжаться неделями. В результате первых авиаударов погибло как минимум 31 человек. Американский президент также обратился к Ирану, призвав немедленно прекратить поддержку хуситов.

Ранее йеменские хуситы заявили о поддержке жителей Газы и начали обстреливать суда в Красном море.