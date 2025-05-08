ВОЙНА В Украине Как на самом деле проходит обещанное рашистами "парадное" прекращение огня

2025-05-08 16:43

Военные зафиксировали уже более 50 боевых столкновений на фронте, несмотря на объявленное российским диктатором "перемирие". ВСУ отвечают зеркально на действия оккупантов. Об этом сообщил спикер ОСГВ Хортица Назар Волошин, передает РБК-Украина.

"Политическую составляющую так называемого очередного "перемирия", объявленного российским диктатором, не комментирую. Это не входит в нашу компетенцию. Однако, вынужден констатировать лишь тот факт, что у нас в оперативной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Хортица в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боестолкновений с противником", - сказал он.

Волошин отметил, что штурмовые действия россиян происходили практически на всех направлениях фронта. Но большинство боестолкновений было зафиксировано на ключевых направлениях - Покровском и Новопавловском.

Украинские военные отвечают зеркально на действия рашистов.

"Во всех случаях в рамках оборонительной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы и угрозы российской армии, которые будут представлять угрозу жизни и здоровью украинских воинов", - сказал он.

"Парадное перемирие", как и ожидалось, оказалось фарсом, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Я только что разговаривал с военным командованием, которое предоставило информацию о ситуации на фронте. Как и предполагалось, путинское "парадное перемирие" оказалось фарсом. По нашим военным данным, несмотря на заявления путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта", - написал он.

Сибига сообщил, что с полуночи и до полудня россияне 734 раза нарушили режим прекращения огня:

63 штурма, среди которых 23 еще продолжаются.

586 обстрелов, из них 464 с применением тяжелого вооружения;

176 ударов с применением дронов;

10 авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб (УАБ).

Министр заверил, что Украина реагирует на обстрелы и делится информацией о нарушениях рф режима прекращения огня с западными партнерами и международными организациями.

"Мы не позволим путину никого обмануть, когда он не соблюдает даже собственного слова. Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня и мерам по выстраиванию доверия, которые позволят мирные переговоры и реальный путь к справедливому и устойчивому миру", - резюмировал Сибига.