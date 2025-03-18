Жизнь В Украине готовят полный отказ от бумажных документов и аналогичных архивов

2025-03-18 11:30

Министерство юстиции совместно с Министерством цифровой трансформации работают над созданием Электронного архива. Об этом заявила заместитель министра юстиции Виктория Васильчук в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По ее словам, многие документы существуют только в электронном виде, но их оборот все еще требует бумажных носителей.

"Сейчас мы вынуждены распечатывать электронные документы, чтобы передать их в архив, что выглядит нелогично", - объяснила она.

Также продолжается работа над созданием Государственного реестра национальных архивных информационных ресурсов, что позволит осуществлять межархивный поиск документов.

Глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов сообщил, что на Едином портале доступа к оцифрованным архивам уже есть более 11 миллионов цифровых копий из девяти коллекций, в том числе и диаспорных архивов. Финансирование проекта еще ищут, однако министерства настроены на быструю реализацию.

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