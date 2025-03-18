Курьезы Жители Канады в ответ на торговые пошлины Трампа призвали заблокировать американцам Pornhub

2025-03-18 14:45

Жители Канады на фоне торговой войны со США призывают свою власть ударить по Штатам "самым радикальным методом" - заблокировать Pornhub, сообщает The New York Post.

Отмечается, что идею впервые озвучил юморист Мэттью Пужицкий, который опубликовал вирусное видео в Instagram. В нем комик предлагает осуществить "наступление на X", назвав его "ядерным оружием" Канады.

Pornhub является самым посещаемым порносайтом в США с более чем тремя миллионами просмотров в месяц. Серверы Pornhub принадлежат конгломерату Aylo, штаб-квартира которого находится в канадском Монреале.

"Если Канада сможет запретить Pornhub в Штатах, мы выиграем торговую войну. Вот и все. Не будет никакой торговой войны", – говорит стендап-комик.

Канадцы даже создали петицию, которая призывает канадскую власть заблокировать Pornhub как "мирный, но мощный" ответ на торговый конфликт. Однако петиция еще не набрала реального размаха в Интернете, получив лишь более 500 подписей.

Напомним, 4 марта вступили в силу новые пошлины Трампа в 25% на товары из Мексики и Канады, а также удвоение пошлин на китайские товары до 20%. В ответ Китай и Канада ввели пошлины на американские товары.