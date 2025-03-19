ВОЙНА В Украине Роботизированный комплекс Лють украинского производства принят на вооружение ВСУ

2025-03-19 14:39

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины наземный роботизированный комплекс Лють украинского производства. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Комплекс можно использовать, в частности, для ведения наблюдения и огневой поддержки действий наших подразделений.

Лють уже испытан в реальных боевых условиях. Робот вооружен пулеметом калибра 7,62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может выявлять и поражать цели как днем, так и ночью.

"НРК достаточно компактен - помещается в кузов военного пикапа, оснащен бесшумным электрическим двигателем. Емкости аккумуляторов хватает на достаточно длительное время работы", - говорится в сообщении.

У НРК имеется высокий клиренс, что позволяет стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. Лють работает в широком диапазоне температур.

Отмечается, что оператор управляет комплексом из защищенной позиции, не подвергая себя опасности.

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