ВІЙНА В Україні Наземні роботизовані комплекси значно підвищили оперативність евакуації поранених з поля бою

2025-08-12 09:25

Ударні безпілотники значно збільшують глибину фронту, що ускладнює оперативну евакуацію поранених. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час щомісячної наради з військової медицини.

"Змінюється війна та основні засоби ураження, ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту - за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою", - зазначив генерал.

Під час наради Сирський заслухав доповіді командувача Медичних сил, керівників медичних служб угруповань військ та армійських корпусів, що прийняли смуги відповідальності й приступили до виконання поставлених завдань.

За словами Сирського, окрім поліпшення підготовки і забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію на фронті можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів (НРК).

Зокрема про свій позитивний досвід доповіли представники Десантно-штурмових військ, конкретно - 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

"Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що головна мета - збереження життя та здоров’я захисників України, котрі тримають на собі фронт.