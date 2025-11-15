Світ У США створили першого в світі робота-пожежного, здатного витримати надвисоку температуру

2025-11-15 12:30

У США студенти та випускники інженерного факультету розробили робота FireBot, який допомагатиме вогнеборцям під час пожеж. Пристрій витримує температуру до 650°C, що в кілька разів перевищує стійкість спеціальних костюмів пожежників.Про це повідомляє CNN.

FireBot створили розробники стартапу Paradigm Robotics, заснованого інженером Сіддхартом Такуром, повідомляє CNN. Ідея з’явилася після трагічної пожежі 13 років тому в Г’юстоні (штат Техас), де загинули п’ятеро пожежників. Двоє з них були знайомими Такура, що стало для нього поштовхом до створення технології, яка допоможе рятувальникам уникати небезпечних ситуацій.

Перші ескізи FireBot він зробив ще у 10 років, а згодом тестував саморобні прототипи. Нині робот важить 136 кілограмів, має 1,2 метра завдовжки та виготовлений із вольфраму та титану. Його корпус здатен витримати високі температури, агресивні хімікати й навіть часткові обвали будівель.

Сучасна версія FireBot оснащена тепловізійними та звичайними камерами, газовими сенсорами та може передавати відео й дані у реальному часі. Роботом керують дистанційно, що дозволяє рятувальникам бачити ситуацію всередині палаючої будівлі, не ризикуючи власним життям.

За словами начальника пожежної служби міста Раунд-Рок Шейна Глейзера, FireBot може стати незамінним під час роботи з небезпечними матеріалами:

"Це може бути способом швидкого втручання. Він може надавати дані в режимі реального часу рятувальникам ззовні".

Наразі FireBot проходить тестування у пожежних службах по всій країні. Його творці сподіваються, що в майбутньому кожна пожежна машина буде оснащена таким помічником, який зробить роботу рятувальників безпечнішою.

"Наша мрія – надати кожному пожежнику доступ до одного з цих роботів, щоб на роботі вони могли бути в більшій безпеці" - наголосив Сіддхарт Такур.