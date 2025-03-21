ВОЙНА В Украине В Кременчуге Полтавской области мужчина открыл огонь, пытаясь защититься от работников ТЦК

2025-03-21 12:29

В городе Кременчуг мужчина ранил из травматического оружия сотрудника ТЦК. Об этом сообщило управление Нацполиции в Полтавской области.

Указано, что во время патрулирования города наряд патрульной полиции и работники РТЦК увидели якобы подозрительного прохожего. При попытке проверить документы мужчина выстрелил в сторону ТЦК-шника, причинив ему ранение ноги.

Патрульные задержали мужчину. Раненному работнику ТЦК медики оказали помощь. Обошлось без госпитализации.

"Следственно-оперативная группа полиции, которая прибыла на вызов, установила, что правонарушителем является местный житель 1977 года рождения. Травматическое оружие изъято. Обстоятельства и причины происшествия выясняет следствие. Решается вопрос о правовой квалификации события", - говорится в сообщении.