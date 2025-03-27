Сразу пятерым ТОП-чиновникам из команды Дональда Трампа угрожает федеральный судебный иск

Пятерым чиновникам администрации президента США Дональда Трампа угрожает федеральный судебный иск из-за случайного включения журналиста в чат Signal, в котором чиновники обсуждали военные планы. Об этом сообщает ABC News.
Неправительственная организация American Oversight подала иск против пяти топ-чиновников администрации Трампа, утверждая, что использование Signal нарушает федеральный закон, который регулирует сохранение правительственных документов.
Согласно иску, ответчиками названы:
Судью просят признать использование Signal незаконным и обязать членов Кабинета министров сохранить сообщения.