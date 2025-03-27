Курьезы Сразу пятерым ТОП-чиновникам из команды Дональда Трампа угрожает федеральный судебный иск

2025-03-27 10:27

Пятерым чиновникам администрации президента США Дональда Трампа угрожает федеральный судебный иск из-за случайного включения журналиста в чат Signal, в котором чиновники обсуждали военные планы. Об этом сообщает ABC News.

Неправительственная организация American Oversight подала иск против пяти топ-чиновников администрации Трампа, утверждая, что использование Signal нарушает федеральный закон, который регулирует сохранение правительственных документов.

Согласно иску, ответчиками названы:

  • глава Пентагона Пит Хегсет
  • директор национальной разведки США Тулси Габбард
  • директор ЦРУ Джон Ретклифф
  • министр финансов Скотт Бессент
  • государственный секретарь США Марко Рубио
  • Национальное управление архивов и документации.

Судью просят признать использование Signal незаконным и обязать членов Кабинета министров сохранить сообщения.

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