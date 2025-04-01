ВОЙНА В Украине Глава МИД Польши заявил, что наилучшей гарантией безопасности Украины может быть только ее армия

2025-04-01 16:38

Наилучшей гарантией безопасности для Украины будет украинская армия. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью TVN24.

Глава МИД прокомментировал встречу лидеров "коалиции желающих", которая прошла в Париже. Страны-союзники обдумывают возможное развертывание "сил сдерживания" в Украине после завершения войны.

Сикорский заявил, что Польша будет в этой коалиции, но не физически в самой Украине.

"Существуют различные отголоски этих переговоров, как на уровне представителей штабов в Великобритании, так и на политическом уровне в Париже. Эти концепции пока что находятся на стадии согласования", - сказал польский министр.

При этом, по мнению Сикорского, наилучшей гарантией безопасности Украины является "храбрая и хорошо оснащенная украинская армия".

"На нашей стороне самая большая армия в Европе… и она имеет опыт ведения этого нового типа войны с привлечением миллионов беспилотников", - сказал он.

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