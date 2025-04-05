ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ опроверг вражеские фейки о нарушениях условий энергетического перемирия

2025-04-05 11:33

Украинские военные неуклонно соблюдают условия энергетического перемирия и не наносят удары по энергетическим объектам как на территории рф, так и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информационные ресурсы россии производят фейки о якобы поражении Украиной энергетических объектов на рфи на оккупированных ею территориях. При этом что фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны армии рф. Так, в последней декаде марта она неоднократно атаковала энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

"Дипломатическое ведомство страны-агрессора традиционно распространяет ложные и беспочвенные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства", - подчеркнули в Генштабе.

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