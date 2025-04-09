ВОЙНА В Украине На вооружение ВСУ принят новый робот-вездеход, оснащенный крупнокалиберным пулеметом

2025-04-09 14:39

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины наземный роботизированный комплекс D-21-12R украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом. Он может выполнять широкий спектр задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке наших подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага и т.д.

Отмечается, что комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным преградам.

"Оператор управляет действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии", - подчеркнули в описании.