Силы ПВО Украины за месяц уничтожили более 4 тысяч воздушных целей врага

В течение марта 2025 года Воздушные силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 4043 вражеские цели. Это стало результатом системной работы ПВО, а также активных действий украинской авиации и подразделений беспилотной разведки. Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
В течение марта 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4043 воздушные цели:
Отмечается, что авиацией Воздушных Сил в течение марта осуществлено более 580 вылетов, в том числе около 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск и более 320 – на истребительное авиационное прикрытие.
В марте авиацией Сил обороны Украины уничтожено 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.
В течение месяца подразделениями беспилотных авиационных комплексов Сведенной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 3429 боевых вылетов.
В результате боевые потери противника ориентировочно составили: