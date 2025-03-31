ВОЙНА В Украине Силы ПВО Украины за месяц уничтожили более 4 тысяч воздушных целей врага

2025-03-31 08:23

В течение марта 2025 года Воздушные силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 4043 вражеские цели. Это стало результатом системной работы ПВО, а также активных действий украинской авиации и подразделений беспилотной разведки. Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

В течение марта 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 4043 воздушные цели:

  • 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23
  • 25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ
  • 8 крылатых ракет Калибр
  • 1 крылатая ракета Искандер-К
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69
  • 2328 ударных БПЛА типа Shahed
  • 805 разведывательных БПЛА
  • 874 БПЛА других типов

Отмечается, что авиацией Воздушных Сил в течение марта осуществлено более 580 вылетов, в том числе около 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск и более 320 – на истребительное авиационное прикрытие.

В марте авиацией Сил обороны Украины уничтожено 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника.

В течение месяца подразделениями беспилотных авиационных комплексов Сведенной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 3429 боевых вылетов.

В результате боевые потери противника ориентировочно составили:

  • более 260 человек
  • 88 вражеских укрытий и позиций
  • полевой склад ПММ
  • уничтожен 1 танк
  • поражено 3 места запуска вражеских БПЛА.
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