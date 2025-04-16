ВОЙНА В Украине ВСУ удалось отбить у врага стратегически важный населенный пункт в Донецкой области

2025-04-16 08:24

ВСУ вернули под свой контроль село Днепроэнергия в Донецкой области. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев в Фейсбук.

"Второй месяц командую тактической группой. За этот период удалось уменьшить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях", - написал он.

За этот период подразделениями группы было уничтожено около 9500 россиян, 51 танк, 166 бронемашин и 819 единиц автомобильной техники.

При этом враг продолжает попытки прорыва фронта, увеличивая количество штурмовых действий и привлекая больше техники и живой силы.

Наев рассказал, что во время последнего массированного наступления на направлении Веселое - Скудное россияне задействовали пять танков, 14 ББМ и шесть бронеавтомобилей, которые двигались в четырех колоннах.

"Колонны были обнаружены аэророзведкой еще на подходах. В результате нанесения огневого поражения и работы БПЛА - уничтожено более 100 оккупантов, 4 танка, 9 ББМ, 3 бронеавтомобиля", - рассказал Наев и опубликовал видео боевой работы.