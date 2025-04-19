Жизнь На Пасху в Киеве и Киевской области введут дополнительные ограничения и меры безопасности

2025-04-19 08:28

На Пасху в Киевской области будут действовать дополнительные ограничения и меры безопасности. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация по итогам заседания Киевского областного совета Церквей и религиозных организаций под председательством заместительницы главы КОВА Жанны Осипенко.

Во встрече приняли участие представители религиозных организаций, Национальной полиции, ГСЧС и СБУ Киевской области.

Основные ограничения и рекомендации:

Комендантский час остается без изменений - пребывание на улицах в ночное время запрещено;

Ночные богослужения должны проходить в онлайн-формате.

Посещение храмов разрешено после окончания комендантского часа.

Рекомендуется формировать графики служб и освящения корзин, чтобы избежать скопления людей.

В случае воздушной тревоги верующие должны немедленно пройти в укрытия. Количество присутствующих в храме должно соответствовать вместимости ближайшего укрытия.

Во время праздников полиция, спасатели и сотрудники СБУ будут работать в усиленном режиме.