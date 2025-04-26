Спорт Жозе Моуринью может сенсационно вернуться на тренерский мостик мадридского Реала

2025-04-26 14:36

Мадридский Реал проявил интерес к Жозе Моуринью. Главный тренер стамбульского Фенербахче пополнил список кандидатур Флорентино Переса, сообщает El Gol Digital.

Президент "сливочных" якобы уже позвонил португальцу. "Особенный" работал с Реалом в 2010-2013 гг. Летом он может заменить в должности итальянца Карло Анчелотти.

Моуринью – не фаворит на роль энтренадора Королевского клуба. Реал вернется к его кандидатуре в случае срыва перехода Хаби Алонсо. Контракт баска с леверкузенским Байером рассчитан до лета 2026 года.

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