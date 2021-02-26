Спорт Экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека всерьез заинтересовал европейские ТОП-клубы

2021-02-26 15:27

Успехи бывшего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки в "Роме" не остались незамеченными в сильнейших европейских чемпионатах. Сразу несколько топ-клубов связывались с агентом тренера.

 Как сообщает издание CorriereDelloSport, за ситуацией с контрактом португальского специалиста с итальянцами следит и "Реал". 

Напомним, контракт Паулу с "Ромой" действует до лета 2021 года, но он будет автоматические продлен еще на сезон, если португальцу удастся вывести "волков" в Лигу чемпионов. Сейчас клуб занимает четвертое место в таблице с 44 очками после 23 туров, но "Аталанта" отстает от римлян всего на один пункт. Напомним, что в ЛЧ попадают первые четыре команды итальянской Серии А.

Фонсека начинал карьеру на родине, поработав со многими местными клубами. Летом 2016 года он перешел в "Шахтер" из "Браги". За три года он по три раза выиграл украинскую Премьер-лигу и Кубок страны, а также один раз завоевал Суперкубок.

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