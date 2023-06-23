Спорт Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча

2023-06-23 10:27

Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча. Такое решение было принято в УЕФА после рассмотрения инцидента, произошедшего во время финала Лиги Европы.

Тогда главный тренер Ромы позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра встречи Энтони Тейлора.

Впрочем, на этом 60-летний специалист не остановился. После поединка португальский наставник выругался в адрес английского рефери еще раз. После чего продолжил нападения на судью и его работу уже во время послематчевой пресс-конференции.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, из-за таких действий главного тренера пострадал и клуб. Рому оштрафовали на 50 тысяч евро и запретили продавать билеты на один выездной еврокубковый поединок из-за поведения болельщиков, которые использовали пиротехнику и бросали предметы на поле. Кроме того, римский клуб был оштрафован на 5 тысяч евро за неправильное поведение представителей команды.

subscriber subscriber

Еще по теме

Суд обязал открыть уголовное дело на директора ФК Копенгаген Даниеля Ромадаля

2022-02-09 11:14

В Беларуси за критику Лукашенко арестовали известную спортсменку, чемпионку мира

2021-11-11 15:14

Минист экологии Украины Роман Абрамовский сам написал заявление об отставке

2021-10-19 15:46

Судейский роман. Как судьи Евгений Крук и Инна Билоус «похоронили» имидж Высшего антикоррупционного суда

2021-10-08 10:47

Еще новости в разделе "Спорт"

Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча

2023-06-23 10:27

Бой века: Маск и Цукерберг согласились драться в клетке

2023-06-22 22:15

Андрей Ярмоленко возвращается в Динамо, чтобы завершить игровую карьеру

2023-06-16 17:32

Тайсон Фьюри заявил, что готов провести сразу два боя за один вечер

2023-06-16 10:27
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча 2023-06-23 10:27
Бой века: Маск и Цукерберг согласились драться в клетке 2023-06-22 22:15
Андрей Ярмоленко возвращается в Динамо, чтобы завершить игровую карьеру 2023-06-16 17:32
Тайсон Фьюри заявил, что готов провести сразу два боя за один вечер 2023-06-16 10:27