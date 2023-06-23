Спорт Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча

2023-06-23 10:27

Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча. Такое решение было принято в УЕФА после рассмотрения инцидента, произошедшего во время финала Лиги Европы.

Тогда главный тренер Ромы позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра встречи Энтони Тейлора.

Впрочем, на этом 60-летний специалист не остановился. После поединка португальский наставник выругался в адрес английского рефери еще раз. После чего продолжил нападения на судью и его работу уже во время послематчевой пресс-конференции.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, из-за таких действий главного тренера пострадал и клуб. Рому оштрафовали на 50 тысяч евро и запретили продавать билеты на один выездной еврокубковый поединок из-за поведения болельщиков, которые использовали пиротехнику и бросали предметы на поле. Кроме того, римский клуб был оштрафован на 5 тысяч евро за неправильное поведение представителей команды.