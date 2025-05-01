ВОЙНА В Украине В Раду подан законопроект, который позволяет брать на службу в ВСУ мужчин старше 60 лет

2025-05-01 14:37

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который позволяет гражданам в возрасте 60+ добровольно заключать контракты на прохождение военной службы во время действия военного положения. Об этом свидетельствуют данные карточки проекта закона.

Один из инициаторов законодательной инициативы - секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко - сообщил о регистрации документа.

"Сегодня в ВРУ зарегистрировали инициированный мной законопроект №13229, который предоставит право гражданам в возрасте 60+ добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы. Это ответ на запрос общества - много мотивированных и опытных людей хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом", - написал он.

Костенко пояснил, что законопроект предусматривает возможность подписывать однолетние контракты лицам в возрасте 60+ во время военного положения по согласию командира части. Для офицеров в возрасте 60+ потребуется получить также дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ.

"Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу. Спасибо 36 коллегам-депутатам, которые поддержали инициативу, а также общественности, Марии Берлинской и представителям МОУ и ГШ ВСУ за участие в разработке законопроекта", - добавил Костенко.