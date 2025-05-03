ВОЙНА В Украине На границе с Польшей частично закроют еще один пункт пропуска — 8 мая начнется ремонт Корчова - Краковец

2025-05-03 16:45

На территории пункта пропуска Корчова - Краковец с 8 мая начинается ремонт, который продлится до середины июня. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что о начале ремонта украинских пограничников предупредила польская сторона.

Запланирована замена асфальтового покрытия на направлении въезда для грузового транспорта в Польшу и на направлении выезда - для пассажирского со стороны Польши.

В ГПСУ предупредили, что в связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности.

Напомним, идет реконструкция и в пункте пропуска Шегини с украинской стороны.

Пограничники рекомендуют пользоваться менее загруженными пунктами пропуска, в частности, Смильница, Нижанковичи, Рава-Русская, Грушев, Угрынив.