На границе с Польшей частично закроют еще один пункт пропуска — 8 мая начнется ремонт Корчова - Краковец

На территории пункта пропуска Корчова - Краковец с 8 мая начинается ремонт, который продлится до середины июня. Об этом сообщила Госпогранслужба.
Отмечается, что о начале ремонта украинских пограничников предупредила польская сторона.
Запланирована замена асфальтового покрытия на направлении въезда для грузового транспорта в Польшу и на направлении выезда - для пассажирского со стороны Польши.
В ГПСУ предупредили, что в связи с частичным перекрытием участков, где будут проводиться работы, возможно временное снижение пропускной способности.
Напомним, идет реконструкция и в пункте пропуска Шегини с украинской стороны.
Пограничники рекомендуют пользоваться менее загруженными пунктами пропуска, в частности, Смильница, Нижанковичи, Рава-Русская, Грушев, Угрынив.