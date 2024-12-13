Политика В Парламенте Польши уже не исключают участия своих войск в миротворческой миссии в Украине

2024-12-13 16:44

Маршалок нижней палаты польского парламента, кандидат в президенты Польши Шимон Головня не исключил участия польских войск в миротворческой миссии в Украине, однако это должно быть под эгидой и внутри структуры НАТО. Об этом он заявил во время визита в Финляндию, комментируя инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по развертыванию миротворцев в Украине, сообщает Rzeczpospolita.

По словам Головни, "какой-то план (по миссии в Украине - ред.) начинает появляться на горизонте". Однако он подчеркнул, что еще далеко до согласования такого плана.

"С польской перспективы наше участие в разного рода военных мероприятиях в Украине могло бы происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур Альянса", - сказал он.

Маршалок добавил, что польская сторона не знает деталей, которые обсуждаются между президентами Франции, Финляндии, Украины и американской администрацией.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить развертывание послевоенных миротворческих сил в Украине.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лидеры стран Балтии, Скандинавии и Польши договорились увеличить помощь Украине

2024-11-29 18:28

Анджея Дуду на посту президента Польши может сменить оппозиционный историк

2024-11-26 10:26

Польша дипломатично ответила на провокационные заявления рашистов по базе НАТО

2024-11-22 12:29

Президент Польши назвал одно единственное условие передачи Украине истребителей МиГ-29

2024-11-15 15:37

Еще новости в разделе "Политика"

В Парламенте Польши уже не исключают участия своих войск в миротворческой миссии в Украине

2024-12-13 16:44

Сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл еще один высокопоставленный немецкий чиновник

2024-12-12 13:35

Завершение войны в Украине Трамп назвал своим главным приоритетом

2024-12-12 08:26

Макрон в беседе с лидером Грузии осудил запугивание оппозиции и террор гражданского общества

2024-12-11 16:41
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Парламенте Польши уже не исключают участия своих войск в миротворческой миссии в Украине 2024-12-13 16:44
Сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл еще один высокопоставленный немецкий чиновник 2024-12-12 13:35
Завершение войны в Украине Трамп назвал своим главным приоритетом 2024-12-12 08:26
Макрон в беседе с лидером Грузии осудил запугивание оппозиции и террор гражданского общества 2024-12-11 16:41