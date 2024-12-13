Политика В Парламенте Польши уже не исключают участия своих войск в миротворческой миссии в Украине

2024-12-13 16:44

Маршалок нижней палаты польского парламента, кандидат в президенты Польши Шимон Головня не исключил участия польских войск в миротворческой миссии в Украине, однако это должно быть под эгидой и внутри структуры НАТО. Об этом он заявил во время визита в Финляндию, комментируя инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по развертыванию миротворцев в Украине, сообщает Rzeczpospolita.

По словам Головни, "какой-то план (по миссии в Украине - ред.) начинает появляться на горизонте". Однако он подчеркнул, что еще далеко до согласования такого плана.

"С польской перспективы наше участие в разного рода военных мероприятиях в Украине могло бы происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур Альянса", - сказал он.

Маршалок добавил, что польская сторона не знает деталей, которые обсуждаются между президентами Франции, Финляндии, Украины и американской администрацией.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить развертывание послевоенных миротворческих сил в Украине.