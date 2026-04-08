Політика Представники Європейського Союзу відреагували на угоду про припинення вогню між США та Іраном

2026-04-08 16:43

Представники Європейського Союзу в середу, 8 квітня, привітали угоду між США та Іраном про тимчасове припинення вогню. ЄС також готовий підтримати зусилля спрямовані на досягнення домовленості про остаточне припинення війни.



"Угода створює вкрай необхідну можливість пом’якшити загрози, зупинити ракетні обстріли, відновити судноплавство та створити простір для дипломатичних зусиль, спрямованих на укладення довгострокової угоди. Протока Ормуз має знову бути відкритою для судноплавства", - написала верховна представниця ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас в соцмережі Х.



Вона додала, що мала розмову із міністром закордонних справ Пакистану Ісхаком Даром і подякувала йому за досягнення цієї попередньої угоди.

"Двері для посередництва мають залишатися відкритими, оскільки глибинні причини війни залишаються невирішеними. ЄС готовий підтримати ці зусилля і підтримує контакти з партнерами в регіоні. Сьогодні я обговорю це питання в Саудівській Аравії", - заявила Каллас.



Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала перемир’я і подякувала Пакистану за посередництво.



"Зараз надзвичайно важливо, щоб переговори щодо довгострокового вирішення цього конфлікту тривали. З цією метою ми продовжимо координувати свої дії з нашими партнерами", - написала вона в Х.

"Я вітаю двотижневе перемир’я, про яке США та Іран домовилися вночі. Ми висловлюємо подяку Пакистану за посередництво. Тепер нашим завданням має бути досягнення домовленості про остаточне припинення війни. З цього приводу ми перебуваємо в тісному контакті з нашими партнерами", - заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.



Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також наголосив на важливості продовження роботи над підтриманням миру.



"Я вітаю угоду про припинення вогню, досягнуту минулої ночі, яка принесе мить полегшення регіону та всьому світу. Разом із нашими партнерами ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати та зберегти це припинення вогню, перетворити його на довгострокову угоду та знову відкрити Ормузьку протоку", - написав він в Х.