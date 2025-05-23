ВОЙНА В Украине Сколько тысяч военных преступлений зафиксировано за время войны в Украине

2025-05-23 10:27

В Украине зафиксировано более 167 тысяч военных преступлений, зарегистрированных с начала полномасштабной войны. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщается в Телеграм омбудсмена.

Как отметил Лубинец, "международное гуманитарное право больше не защищает и не наказывает. Его игнорируют, из него насмехаются, его топчут. И оно молчит. Мир не сделал выводов еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Но безнаказанность началась раньше - в Грузии, Чечне, Молдове. Каждая новая война России это пытки, изнасилования, убийства, депортации. И каждый раз - никакой ответственности”.

"С начала полномасштабного вторжения в Украине зарегистрировано более 167 тысяч военных преступлений. Более 45 тысяч пострадавших среди гражданских. 625 убитых детей. Самому младшему - два дня. Он погиб во время обстрела роддома в Запорожье", - рассказал он.

Омбудсмен отметил, что "Россия похищает украинских детей, меняет им имена, передает на "усыновление", готовит к войне против их же родины. Это не просто преступления. Это - вызов всему, что мы называли правом".

"Международное гуманитарное право сегодня бессильно. Оно есть - но не действует. Его нарушения не имеют последствий, а потому повторяются. Мир до сих пор отвечает на зло дипломатией и обеспокоенностью. В то время как Россия - ракетами и дронами", подчеркнул Лубинец.

По его словам, "право, которое не наказывает, - не защищает".

"Соглашение, которое не выполняют, - это фикция. Мы видели это на примере Будапештского меморандума", - отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.