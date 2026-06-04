ВІЙНА В Україні Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував укриття в Україні - 93% споруд мають недоліки

2026-06-04 12:27

Більшість захисних споруд, перевірених в Україні, мають суттєві недоліки. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, посилаючись на результати моніторингу, проведеного у другій половині 2025 року.



Згідно з наведеними даними, експерти офісу омбудсмена здійснили 1066 інспекцій у різних регіонах країни. У ході перевірок зауваження отримали 991 об’єкт із загалом оглянутих, що становить 93% всіх оцінених споруд.



Серед найпоширеніших проблем були закриті або заблоковані приміщення, затоплені укриття та захаращені об'єкти. Лише 80 споруд виявилися без суттєвих недоліків. Загалом за результатами інспекцій фахівці підготували близько чотирьох тисяч рекомендацій для усунення проблем і підвищення готовності споруд до потенційного використання.



Дмитро Лубінець наголосив, що однією із ключових проблем залишається недоступність багатьох укриттів для людей з інвалідністю. Вимоги щодо їх доступності часто ігноруються балансоутримувачами, які пояснюють це нестачею фінансування. За словами омбудсмена, ця проблема є системною та пов’язана не лише з недостатнім контролем, але й із обмеженими ресурсами.



Окремо в звіті обговорюються шкільні укриття, багато з яких залишаються недоступними для мешканців у позанавчальний час.



Додатково зазначено, що значна кількість таких споруд не відображена в цифрових сервісах для пошуку укриттів. Станом на початок 2026 року в Україні зареєстровано 66 574 захисні споруди різноманітного типу із загальною місткістю близько 16,5 мільйона осіб, однак значна частина цих об'єктів потребує суттєвого покращення умов експлуатації та забезпечення доступності.