Мир Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия для обмена пленными

2023-12-01 08:26

Израиль и ХАМАС договорились о продлении перемирия для обмена пленными, пишет The Times of Israel.

"В свете усилий посредников по продолжению процесса освобождения заложников и соблюдению условий соглашения прекращение огня будет продлено", - говорится в заявлении армии Израиля.

В ХАМАС якобы заявили о продлении перемирия на один день, ведь предварительные договоренности о режиме прекращения огня заканчивались утром сегодня, 30 ноября.

Сообщается, что в рамках соглашения ХАМАС должен освобождать не менее 10 заложников каждый дополнительный день во время режима перемирия, а Израиль обязуется освобождать не менее 30 палестинских заключенных в расчете на каждые 10 израильских заложников.