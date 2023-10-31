Мир Лидер ХАМАС в Газе впервые предложил Израилю обмен военнопленными "всех на всех"

2023-10-31 12:27

Лидер террористической группировки ХАМАС в Газе Яхья Синвар предложил Израилю обменять заложников на заключенных из ХАМАС, сообщает BBC.

Отмечается, что это первый комментарий Синвара с начала военных действий 7 октября.

Главарь ХАМАС предлагает провести обмен по схеме "всех на всех".

"Мы готовы к немедленной сделке по обмену, которая включает освобождение всех заключенных сионистского врага в обмен на освобождение всех заложников, находящихся в руках сил сопротивления", - говорится в заявлении Синвара, опубликованном на официальном сайте группировки.