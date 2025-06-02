Президент Володимир Зеленський підтвердив, що 2 червня в Стамбулі відбудуться переговори української та російської делегацій. Київ наполягає на повному припиненні вогню, звільненні полонених і поверненні викрадених дітей. Про це він повідомив під час наради.
Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.
"Визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. Перше - повне й беззастережне припинення вогню. Друге - звільнення полонених. Третє - повернення викрадених дітей. А для того, щоб встановити надійний і тривалий мир і гарантувати безпеку - необхідно готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити лише лідери", - зазначив глава Української держави.
Тим часом росЗМІ інформують, що російська делегація вилетіла до Стамбула.
Як відомо, 16 травня відбувся перший раунд переговорів між Україної і РФ в Стамбулі. Його єдиним результатом стала домовленість про обмін полонених у форматі "1000 на 1000".