Політика Володимир Зеленський підтвердив, що 2 червня в Стамбулі відбудуться переговори української та російської делегацій

2025-06-02 09:36

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що 2 червня в Стамбулі відбудуться переговори української та російської делегацій. Київ наполягає на повному припиненні вогню, звільненні полонених і поверненні викрадених дітей. Про це він повідомив під час наради.

Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.

"Визначив позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. Перше - повне й беззастережне припинення вогню. Друге - звільнення полонених. Третє - повернення викрадених дітей. А для того, щоб встановити надійний і тривалий мир і гарантувати безпеку - необхідно готувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити лише лідери", - зазначив глава Української держави.

Тим часом росЗМІ інформують, що російська делегація вилетіла до Стамбула.

Як відомо, 16 травня відбувся перший раунд переговорів між Україної і РФ в Стамбулі. Його єдиним результатом стала домовленість про обмін полонених у форматі "1000 на 1000".