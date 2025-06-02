Політика У Трампа заявили, що на мирних переговорах обидві сторони мають бути готові "трохи відступити"

2025-06-02 16:41

Для досягнення прогресу у переговорах між Києвом та москвою обидві сторони мають бути готові "трохи відступити". Про це заявив спеціальний посланник президента США з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News.

За його словами, росіяни досі не виконали обіцянку надати США свої умови перед наступним раундом переговорів у Стамбулі.

"Як нам об'єднати їх, поки ми не дійдемо до того, що я називаю припиненням вогню? Я використовую термін "всеосяжне припинення вогню". І я визначаю його як повітряне, морське, наземне та інфраструктурне. росіяни зараз... я маю на увазі, що ми не можемо отримати їхні умови. Ми їх все ще не отримали. Вони пообіцяли президенту Трампу, путін пообіцяв, що він отримає їх протягом тижня. Через тиждень вони не з'явилися. Це щось на кшталт: а де ж розсудливість?" - заявив Келлог.

За його словами, запропонований американською стороною план, привезений із Лондона, є "виваженим і добре продуманим". Документ, який у США називають технічним завданням, а на росії - меморандумом, був чітко сформульований та представлений російській стороні.

Спеціальний посланник також зазначив, що досягнута домовленість щодо обміну полоненими є прикладом конструктивної співпраці та свідчить про наявність певного прогресу в діалозі.

"Усі мають бути готові трохи відступити назад... сказати: "Гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату". І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви готові сказати: "Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства"... І це було зроблено між Мединським і Умєровим з українського боку. І це було важливо. Я маю на увазі, що звільнення тисячі полонених з кожної сторони", - заявив Келлог.