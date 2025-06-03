ВІЙНА В Україні На Прикарпатті затримано чиновника ТЦК, який за гроші знімав з обліку мобілізованих

2025-06-03 12:27

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. Посадовець вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації, повідомляє ДБР.

Чиновник криптографічним ключем несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних: оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин.

При цьому він знав, що зазначені особи фактично не були мобілізовані.

"Правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких фігурант незаконно "мобілізував". Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах. Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.

Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Розслідування триває, нині перевіряється наявність подібних випадків в інших ТЦК.