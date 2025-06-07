Життя Сколько общин перешли в ПЦУ с момента предоставления Томоса в 2018-м году

2025-06-07 12:30

С момента предоставления Томоса Православной церкви Украины более 1,9 тысячи религиозных общин вышли из подчинения Украинской православной церкви московского патриархата. Об этом сообщил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский в эфире телемарафона.

"Вообще, с того времени, когда Вселенский патриарх даровал Томос об автокефалии Православной церкви Украины, из Московского патриархата в эту церковь перешло более 1,9 тысяч приходов", - сказал Еленский.

Ранее на запрос Интерфакс-Украина в Госэтнополитики проинформировали, что подчиненность в канонических и организационных вопросах религиозным центрам (управлениям) ПЦУ изменили в 2018 году две религиозные общины УПЦ (МП), в 2019 году - 319 общин, в 2020 году - 30, в 2021 году - 25, в 2022 году - 496, в 2023 году - 471, в 2024 году - 218 общин.

Процесс значительно активизировался после начала полномасштабного вторжения рашистов в Украину.