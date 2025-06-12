ВІЙНА В Україні Побиття курсанта прикладом автомата на навчальному полігоні: ДБР повідомило про підозру військовому інструктору

2025-06-12 12:30

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інструктору навчального взводу через жорстоке побиття курсанта на навчальному полігоні в Кіровоградські області. Про це ДБР повідомило на своєму сайті.

"Інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, у ході якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано... Вже наступного дня слідчі Бюро порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Інструктору навчального взводу повідомлено про підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому тепер загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Командиру навчального взводу повідомлено про підозру в бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).

Нині тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад.