Життя Найбільш резонансні справи та угоди з ВАКС: від Наталії Бернацької до Бориса Кауфмана, - пишуть ЗМІ

2025-06-13 19:07

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з сімома учасниками злочинної організації, яка діяла в Одесі та встановила контроль над діяльністю міської ради. Внаслідок вироку, держава та територіальна громада отримають понад 1 мільярд гривень компенсації у вигляді коштів і майна. Про це повідомляє САП у п’ятницю, 13 червня.

Однак, як нагадують журналісти «Слово і діло», тільки за останні 1,5 року без урахування «одеської справи» обвинувачені у корупційних злочинах перерахували на потреби Збройних сил України та відновлення інфраструктури близько 300 млн грн на потреби ЗСУ. Йдеться про угоди, які обвинувачені укладали зі слідством або прокурорами.

Тобто, виходить, що замість реального покарання — умовні строки, штрафи, або мінімальні санкції, натомість — мільйонні перекази на фонди. Гроші нібито надходили на рахунки United24, «Повернись живим», Фонду Сергія Притули або фіксувалися як конфіскована застава.

Найбільші відомі внески нібито такі:

50 млн грн — Микола Ільяшенко, ексзаступник керівника податкової у Києві, у справі Злочевського

40,3 млн грн — фігуранти справи «Нацкінематики»

21 млн грн — адвокат Олексій Горецький, справа Князєва

20 млн грн — бізнесмен Олександр Бабич, справа про нерухомість

17,5 млн грн — Євген Лут, керівник миколаївської енергокомпанії

15 млн грн — підприємець Юрій Кушнір (у двох окремих справах)

Також ЗМІ нагадують, що у 2020 році, колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька (Севостьянова) внесла 7 млн грн застави, які їй раніше призначив Вищий антикорупційний суд у справі щодо ймовірної схеми з розкрадання грошей на зверненнях до ЄСПЛ.

Назважаючи на намагання Наталії Бернацької та її ймовірних спільників, зокрема Георгія Логвинського, укласти угоду зі слідством, резонансну справу так і не закрили, а навпаки – фігуранти нібито отримають нові підозри і запобіжні заходи.

9 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурорки на ухвалу судді ВАКС про відмову в заочному арешті екснардепа Георгія Логвинського, обвинуваченого у заволодінні 54 млн грн шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини. Суд скасував ухвалу слідчого судді та постановив нову, в якій ухвалила обрати Логвинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, як повідомило джерело з боку обвинувачення, суд нібито відмовив у задоволенні апеляційних скарг сторони захисту та нібто готує відповідне рішення щодо тримання під вартою ймовірної спільниці Логвинського Наталії Бернацькій (у дівоцтві – Севостьянова).

Як нагадує «Українська правда», у січні 2020 року стало відомо, що Офіс генпрокурора підписав підозри для екснардепа з Народного фронту Георгія Логвинського і колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької. Їм інкримінують нібито крадіжку з держбюджету 54 мільйонів гривень. Кошти нібито виводились через компанію «Золотий мандарин ойл», яку пов’язують з колишнім нардепом Георгієм Логвинським.

У 2015 році урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ (на той момент посаду обіймав Бабін) нібито отримав від «Золотий мандарин ойл» пропозицію мирно врегулювати спір між цією компанією та «Київенерго». Пов’язана з Логвинським фірма нібито пішла в ЄСПЛ через нібито борг на понад 38 мільйонів гривень. «Золотий мандарин» нібито запропонував мирне врегулювання, і Бабін, за даними слідства, нібито на нього погодився.

Слідство вважає, що урядовий уповноважений, нібито «діючи за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства юстиції України, представниками юридичних осіб приватного права, достовірно знаючи про розмір реальної заборгованості ПАТ «Київенерго» перед ТОВ «Золотий мандарин ойл» всупереч інтересам служби" одноосібно від імені уряду нібито пообіцяв виплатити приватній фірмі борг.

У зв’язку з нібито «мирним врегулюванням спору» ЄСПЛ зняв справу з розгляду і зобов’язав Україну заплатити «Золотому мандарину». Після цього компанія нібито отримала 54 мільйони гривень.

У Мін’юсті нібито стверджують, що законно виплатили гроші за рішенням Європейського суду з прав людини.

Крім внесків на ЗСУ, частина коштів спрямована на відбудову шкіл та закупівлю «швидких». Формально внески не є штрафами, але часто виступають частиною домовленості між захистом та обвинуваченням.

Спектр фігурантів нібито охоплює від міських голів і суддів до посадовців міністерств, митниць і держпідприємств. Також у ньому нібито – підприємці, адвокати та інші фігуранти гучних справ.

Джерело: Фраза