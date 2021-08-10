Украина Николай Чаус впервые рассказал суду, зачем его похитили и почему после побега сдался СБУ

2021-08-10 14:00

Бывший судья Николай Чаус в суде заявил, что его похитители хотели его убить и ему удалось от них сбежать. Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда, который отправил Чауса под круглосуточный домашний арест.

"Подозреваемый отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве в отношении уголовного преступления, а именно похищение с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, так как он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины", - говорится в тексте решения.

Чаус также заявляет, что НАБУ нарушили нормы Уголовного процессуального кодекса, не подав ходатайство о его задержании в антикоррупционный суд, но обратившись с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста. Такие обстоятельства он считает свидетельством предоставления указания работниками антикоррупционных органов "действовать определенным образом".

В тексте решения суда сказано, что Чаус не был задержан СБУ 30 июля, а был в больнице под охраной, поэтому доводы его защиты о том, что истек 48-часовой срок задержания, суд отклонил.