Жизнь Суд вдвое уменьшил залог экс-главе Нафтогаза Коболеву и решил снять с него браслет

2023-09-26 10:26

Высший антикоррупционный суд вдвое уменьшил залог экс-председателю НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву и постановил снять с него электронный браслет. Об этом бывший чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Следователь судья ВАКС (первая инстанция) принял решение: браслет снять, залог уменьшить до уровня фактически внесенного. Ждем полного текста решения", - написал Коболев.

По данным LIGA.net, суд снизил размер залога с 229 млн до 107 млн гривен. Согласно решению судьи, до 10 октября Коболев обязан прибывать по каждому требованию, не отлучаться из Украины без разрешения, сообщать об изменении места жительства, сдать загранпаспорта.

Напомним, 19 января Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением при обеспечении себе за победу компании в Стокгольмском арбитраже с Газпромом выплаты премий в 229 млн гривен.