Спорт Сантос офіційно повідомив про продовження угоди з зірковим форвардом Неймаром

2026-01-09 14:39

Зірковий форвард Неймар лишається в бразильському Сантосі.

Як інформує пресслужба бразильського клубу, новий контракт із 33-річним гравцем діятиме до кінця 2026 року.

Попередня угода з футболістом завершилася 31 грудня.

Як відомо, Неймар повернувся до рідного Сантоса в січні 2025 року. У минулому сезоні нападник зіграв за бразильську команду 28 матчів у всіх змаганнях, забивши 11 м’ячів та віддавши чотири результативні передачі.

Зараз гравець проходить відновлення після оперативного втручання на коліні, яке він переніс наприкінці грудня. Точні дати його повернення поки що невідомі.