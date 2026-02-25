Спорт Неймар готовий завершити кар'єру, якщо його не запросять на чемпіонат світу з футболу 2026 року

2026-02-25 14:44

Легендарний бразильський футболіст Неймар готовий розглянути варіант завершення своєї кар'єри, якщо його не запрослять на чемпіонат світу з футболу 2026 року. Про це повідомляє The Touchline.

Неймар, який наразі відновлюється після травми, готовий піти на серйозні жертви, аби відновити форму до старту турніру.

Як відомо, у минулому сезоні Неймар провів 30 матчів за Сантос, забивши 11 голів.

Зазначається, що 22 грудня 2025 року Неймару була проведена артроскопічна операція на лівому коліні. На початку 2026 року він продовжив угоду з Сантосом до кінця року.

Протягом своєї кар'єри Неймар зіграв 128 матчів за національну команду, забивши 79 голів і зробивши 59 результативних передач. Востаннє він виходив на поле за збірну 18 жовтня 2023 року в поєдинку проти Уругваю, який завершився поразкою 0:2 у рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу.

Варто зазначити, що на самому чемпіонаті світу 2026 року на груповому етапі Бразилія зустрінеться з Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландією (25 червня).