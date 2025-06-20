ВІЙНА В Україні За впровадження інноваційних розробок українські військові будуть отримувати грошову винагороду

2025-06-20 16:44

Міноборони розробило проєкт постанови Кабінету міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що запропонований механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

"В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності", - зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

З метою створення ефективної системи управління правами інтелектуальної власності в структурі Міноборони було створене спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Крім того, Міноборони ініціювало два законопроєкти, які вже підтримані Верховною Радою у першому читанні. Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.

Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти держ бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.

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