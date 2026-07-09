ВІЙНА В Україні Банки продовжать кредитувати військовослужбовців попри збитки та високі ризики

2026-07-09 13:31

Банки не планують згортати кредитування військовослужбовців, попри ризики, пов’язані з наданням фактично безвідсоткових позик.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Споживче кредитування відновилося: на що українці позичають у 2026 році», проведеного «Фінансовим клубом».

Заступник голови правління Радабанку Дмитро Старостенко нагадав про діючу норму, яка дозволяє військовослужбовцям не сплачувати відсотки за кредитами.

«Наприклад, клієнт бере авто в кредит під 36% річних, а через кілька днів подає заяву про статус військовослужбовця і фактично отримує кредит під 0%», – зазначив він, додавши, що клієнти цим зловживають.

У банках визнають, що така практика створює фінансові ризики.

 «Для банків це означає, що кредит фактично стає безкоштовним, і ми несемо повні збитки за такими операціями», – повідомив product owner команди онлайн-кредитування ОТП Банку Ігор Кльоц.

Водночас фінустанова не розглядає відмову від цього сегмента.

«Військовослужбовці – це значна частина населення, яка відіграє ключову роль у державі. Ми не можемо припинити їхнє кредитування», – пояснив Ігор Кльоц

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