ВІЙНА В Україні Схеми на оборонних закупівлях: з початку року виявлено понад 3,2 млрд збитків

2026-03-05 12:27

У межах програми Нечесні закупівлі правоохоронці зафіксували збитки на 3,2 млрд грн під час закупівель для Сил оборони, інформує Офіс генпрокурора.

Протягом 2026 року за процесуального керівництва спеціалізованих прокуратур у галузі оборони у 19 кримінальних провадженнях оголосили підозру 39 особам. Загальна сума збитків становить 3,2 млрд грн.

Зокрема на Одещині та Миколаївщині викрили нові схеми закупівлі паливної деревини за завищеними цінами. Колишнім посадовцям КЕВ інкримінують збитки державі більш ніж на 4,4 млн грн.

Одещина

Колишній начальник проектно-кошторисної групи КЕЧ Білгород-Дністровського району підозрюється у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 ККУ.

Як зазначається, він не провів аналіз ринку та самовільно визначив ціну на деревину, завищивши її майже вдвічі.

У 2023-2024 роках укладено два договори на постачання понад 2 тис. кубометрів дров. У результаті державі завдано збитків більш ніж на 2 млн грн.

Миколаївщина

Колишнім начальнику та уповноваженій особі із закупівель КЕВ Миколаєва оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Вони організували схему: замість закупівлі деревини у Лісах України за ринковими цінами уклали договір із підконтрольним підприємством, яке фактично не працювало.

Дрова насправді закупили у сторонніх осіб дешевше, тоді як різницю у 2,4 млн грн привласнили.